غارات صهيونية على مدينة غزة وخان يونس واشتباكات ضارية مع المقاومة

فلسطين اليوم

نفذت قوات العدو الصهيونية سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين تستمر الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينيةوقوات الاحتلال في عدد من المحاور بالقطاع.

واستهدفت الغارات مناطق متفرقة في دير البلح، ووسط وغرب مدينة خان يونس، وجميع أنحاء مدينة غزة، بالإضافة إلى المناطق الواقعةجنوب منطقة جحر الديك حيث سمعت انفجارات ضخمة.

وخلّف أن القصف الجوي والمدفعي الصهيوني على خان يونس 10 شهداء منذ صباح اليوم، و14 شهيدا وعددا من الجرحى في دير البلح.

وتعرضت المنطقة الفاصلة بين خان يونس ومدينة رفح لقصف عنيف منذ يومين من الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية.

وقالت قناة الأقصى الفضائية إن قوات الاحتلال شنت قصفا مدفعيا عنيفا على حي الأمل ومخيم خان يونس ووسط المدينة، وأضافت أنوحدات الهندسة في جيش الاحتلال قامت بنسف منازل قرب الحي النمساوي غربي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن هناك مؤشرات تنذر بكارثة إنسانية في مستشفى الأمل المحاصر لليوم الـ14 على التوالي، فيخان يونس جنوبي قطاع غزة، وأضاف أن المستشفى لا يزال يتعرض لإطلاق نار كثيف، ومنع لحركة المسعفين والنازحين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد 127 فلسطينيا في 14 مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلالالـ24 ساعة الماضية، وتزامن ذلك مع اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في عدد من المحاور بالقطاع، أسفرت عن خسائر في صفوف قواتالاحتلال.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا منذ السابع منأكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اشتباكات ومعارك

وجرت اليوم اشتباكات بالرشاشات الثقيلة في أحياء مختلفة من مدينة غزة، واشتباكات أخرى وسط وغرب مدينة خان يونس جنوبي قطاعغزة.

وأعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية في كمين محكم بخان يونس جنوبيقطاع غزة وقتلوا جنديين وأصابوا آخرين.

كما استهدفت، في وقت سابق، جرافة لقوات الاحتلال في حي الأمل، وأكدت أن عناصرها اشتبكوا مع قوات الاحتلال، وأوقعوا قتلى وجرحىفي صفوفها، وبثت سرايا القدس صورا لمسيرة إسرائيلية، قالت إنها أسقطتها خلال قيامها بمهام استخبارية جنوب غرب خان يونس.

من جانبها، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- إنها دكت بقذائف الهاون تجمعا لقوات الاحتلال المتوغلة في منطقةالجامعات، غربي مدينة غزة.

وأكدت الكتائب في وقت سابق استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" غرب مدينة خان يونس بقذيفة من نوع "الياسين 105".