القوات الروسية تعزّز سيطرتها على مواقع في محور دونيتسك.. وتحسّن تموضعها في كراسني ليمان

فلسطين اليوم

أكد مدير المركز الإعلامي لتجمّع قوات "الجنوب" في القوات المسلّحة الروسية، فاديم أستافييف، أنّ القوات الروسية عزّزت من سيطرتها علىعدة مواقع جديدة على محور دونيتسك.

وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أوضح أستافييف أنّ وحدات التجمّع "سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدةً، وعملت على صدخمس هجمات للجيش الأوكراني".

كذلك، أكد أستافييف أنّ القوات الأوكرانية "تكبّدت خلال هذه العملية خسائر في أفرادها ومعدّاتها"، في كل من بوغدانوفكا، وكليشيفكا،وكورديوموفكا، وغورغيفكا، ونوفوميخايلوفكا.

وبلغت الخسائر الأوكرانية خلال اليوم الماضي، وفي هذا الجزء من الجبهة، 335 عسكرياً، بين قتيل وجريح، كما تم تدمير دبابة وثلاثمركبات قتالية مدرعة، إضافةً إلى رادارين مضادين للبطاريات و10 مركبات، وفقاً لما ذكره أستافييف.

وبحسب ما تابع، تم تدمير مدفع "هاوتزر إم 777" من عيار 155 ملم، خلال معركة مدفعية، فيما أسقط الدفاع الجوي الروسي 14 طائرةًمسيّرةً أوكرانية.

كما جاء في بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية أنّ وحدات من قوات "الجنوب" صدّت هجومين للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسكالشعبية، مضيفةً أنّ ذلك تم بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية في الجيش الروسي.

في السياق نفسه، أعلنت وحدات من القوات الروسية تعزيز مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على اتجاه كراسني ليمان، بحسب ماأعلنت وزارة الدفاع الروسي، اليوم الأحد.

وذكرت الوزارة في بيان أنّ "وحدات من قوات مجموعة المركز سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدةً على طول خط المواجهة على هذاالاتجاه"، مشيرةً "إلى صدّ الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية 3 هجمات للقوات الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسكالشعبيتين".



ووفقاً لها، بلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 120 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 آليات.

أما على محور كوبيانسك، فصدّت وحدات مجموعة "الغرب"، 4 هجمات للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسكالشعبية، وذلك بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية.

وبلغت الخسائر الأوكرانية على هذا المحور نحو 30 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 مركبات، ومدفع "كراب" بولندي الصنع، ومدفع"أم 777".