بلينكن يبدأ جولة شرق أوسطية تستغرق خمسة أيام

فلسطين اليوم

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن اليوم، جولة شرق اوسطية تشمل السعودية ومصر وقطر و"اسرائيل" وفلسطين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية في واشنطن ان بلينكن يواصل المساعي للتوصل الى صفقة تبادل، والاتفاق على هدنة انسانية تتيح ادخال المساعدات بشكل مستدام ومتزايد الى المدنيين في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة نحو خمسة أيام.

وبالتوازي سيصل إلى "اسرائيل" الاسبوع الجاري المبعوث الامريكي عاموس هوخشتاين بهدف دفع اتفاق الى الامام يمنع حربا في الجبهة الشمالية.