الصحة بغزة:127 شهيدا و178 إصابة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 127 شهيدا و178 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة في بيان صحفي، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 27365 شهيدا و66630 إصابة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأكدت الصحة أن عددا كبيرا من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف وفرق الدفاع المدني من الوصةل إليهم.