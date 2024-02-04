مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداء نفذه الاحتلال ومستوطنوه الشهر الماضي

فلسطين اليوم

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، نفذوا 1593 اعتداءً، خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وأوضح شعبان في تقرير الهيئة الشهري حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستيطاني"، أن قوات الاحتلال نفذت 1407 اعتداءات، فيما نفذ المستوطنون 186 اعتداء.

وأشار إلى أن الانتهاكات تركزت في محافظة الخليل بـواقع 291 اعتداء، تلتها محافظة القدس بـ203 اعتداءات ثم محافظة نابلس بواقع 200 اعتداء.

وأضاف، أن اعتداءات المستوطنين تركزت في محافظة الخليل بواقع 63 اعتداء، ونابلس 38، ورام الله 23، وكان أبرزها إطلاق النار على الشاب توفيق عجاق في المزرعة الشرقية.