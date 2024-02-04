"أونروا": سكان غزة يموتون أمام أعين العالم

فلسطين اليوم

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أن سكان غزة "يموتون أمام أعين العالم" في كارثة فريدة من نوعها.

جاء ذلك في تغريدة للوكالة الأممية على حسابها عبر منصة إكس.

وأشارت "الأونروا"، إلى أزمة الجوع والمأساة الإنسانية تتفاقم يوما بعد يوم بقطاع غزة، في ظل الهجمات الإسرائيلية والحصار.

وقالت، إن كارثة غير مسبوقة تحدث أمام أعيننا في غزة.

وشددت على أن الناس يموتون أمام أعين العالم

وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم "إسرائيل" بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات الاحتلال في محيط قطاع غزة..