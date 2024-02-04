الاحتلال يواصل مجازره الدامية في غزة على مرأى العالم

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره الدامية في قطاع غزة لليوم الـ121 على التوالي مخلفا مئات الشهداء والجرحى ودمارا وخرابا في القطاع المحاصر.

وفي التفاصيل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم، غارات جوية على خان يونس ودير البلح، وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون في قصف منزل لعائلة أبو صفر في منطقة الحكر بمدينة دير البلح.

وأفادت مصادر محلية، الليلة، بارتقاء طفلتين جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين بمنطقة حي السلام شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون غالبيتهم من الأطفال في قصف الاحتلال لخيام النازحين ومناطق متفرقة برفح جنوب القطاع.

ووصل شهيد و6 جرحى لمستشفى غزة الأوروبي بعد استهداف محطة نجوم عبسان قرب المستشفى، حيث شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة في محيط مستشفى غزة الأوروبي شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأغارت طائرات الاحتلال الليلة، على أرض زراعية بالقرب من منطقة الجعفراوي جنوبي مدينة دير البلح وسط القطاع، إضافة لغارة أخرى على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشهدت مدينتا رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة الليلة، قصفا عنيفا ومتواصلا، واستهدفت قوات الاحتلال منزلاً في حي قشطة جنوبي مدينة رفح.

وعلى صعيد استمرار اختفاء الطفلة "هند"، قالت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، إنه ومنذ أكثر من 120 ساعة، لا يزال مصير الطفلة هند وطاقم الإسعاف الذي توجّه لإنقاذها مجهولا.

وانقطعت أخبار الطفلة هند ذات الـ6 أعوام، بعد استنجادها بالهلال الأحمر، حيث توجه اثنين من المسعفين لإخلائها من سيارة لعائلتها، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليهم ما أدى لاستشهادهم جميعهم، حيث بقيت الطفلة هند على اتصال مع والدتها والهلال الأحمر لثلاث ساعات قبل أن ينقطع الاتصال معها ومع طاقم الإسعاف.