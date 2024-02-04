القوات المسلحة اليمنية: العدوان على اليمن لن يبقى من دون رد

فلسطين اليوم

أكّد المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، فجر اليوم الأحد، أنّ طيران العدوان الأميركي البريطاني شنّ 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية على مناطق متعدّدة في عدّة محافظاتٍ يمنية.

وأوضح سريع، في بيانٍ مقتضب نشره على صفحته الشخصية على منصة "إكس"، أنّ غارات العدوان الأميركي البريطاني استهدفت محافظات صنعاء والحُدَيْدَة وتعز والبيضاء وحجّة ومحافظة صعدة.

وتوزعت الغارات الـ48 التي سنّها العدوان، حسب بيان سريع، كالتالي: 13 غارة استهدفت أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، و9 غاراتٍ على محافظة الحُديدة، و11 غارة على محافظة تعز، إضافةً إلى استهداف محافظتي البيضاء وحجّة بسبع غاراتٍ لكل منهما، كما شنّت طائرات العدوان غارةً على محافظة صعدة.

وشدّد المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية على أنّ هذه الاعتداءات "لن تمر دون ردٍ وعقاب"، مُجدّداً موقف اليمن بقوله إنّ الغارات "لن تثنينا عن موقفنا الأخلاقي والديني والإنساني المساند للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة".

ويأتي حديث العميد سريع في إثر عدوان أميركي - بريطاني جديد استهدف العاصمة اليمنية صنعاء وعدّة محافظات، مساء السبت وفجر اليوم وهو العدوان الأعنف منذ بدء العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن.