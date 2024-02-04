إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأحد، مناطاق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة واعتقلت عددا من المواطنين وأصابت آخرين.

وأصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال دهمت مخيم شعفاط وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص المعدني في قدمه.

كذلك أصيب شاب بشظايا الرصاص الحي خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة مخيم بلاطة شرق نابلس.

واقتحمت القوة المخيم وانتشرت في عدد من الحارات ونصبت القناصة على أسطح بعض المنازل، فيما وصلت تعزيزات من قوات الاحتلال من حاجز عورتا برفقة جرافة عسكرية.

ودهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين برفقة كلاب بوليسية، وأصيب طفل بجروح إثر نهشه من قبل أحد الكلاب.

وفور اكتشاف القوات الخاصة، اندلعت اشتباكات مسلحة مع المقاومين ، ما أدى لإصابة شاب بشظايا الرصاص الحي.

وقامت جرافة الاحتلال بتجريف شارع السوق داخل المخيم وتدمير ممتلكات المواطنين

وفي السياق نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وانتشرت في محيط البلدة القديمة، واعتقلت الشاب تيسير الداموني بعد مداهمة منزله في حارة القريون. فيما تصدى مقاومون الرصاص الحي لهذا الاقتحام.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات لمنازل المواطنين في عدد من قرى وبلدات محافظة قلقيلية، اعتقلت خلالها 4 مواطنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من حامد يونس من بلدة سنيريا، وعناد خليف من بلدة النبي إلياس، وقيس بدوان من بلدة عزون، وعثمان رزمك من بلدة حبلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمار علوي من بلدة دير جرير شمال شرق رام الله، وتحرير العرايشة من مخيم الجلزون (شمالاً).

واقتحمت قوة عسكرية من جيش الاحتلال مدعومة بالمشاة البلدة وتمركزت في منطقة الشايفات وشارع السكة في البلدة، وسط عمليات تفتيش وتمشيط واسعة في المكان. ودهمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمد عدس ونشرت قناصتها على نوافذه، في الوقت الذي سمعت فيه اصوات انفجارات واطلاق الأعيرة النارية بكثافة.