جيش الاحتلال يعترف بمقتل أحد ضباطه بمعارك غزة

فلسطين اليوم

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاحد، بمقتل ضابط من قواته في المعارك مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال أن الضابط القتيل هو الرائد شمعون يهوشوع أسولين (24 عاماً)، من كتيبة الهندسة 924.

وبهذا يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى الذين سمح جيش الاحتلال بنشر أسمائهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، إلى 561، بينهم 224 منذ بداية الحرب البرية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر.