اليمن: عدوان أميركي - بريطاني يستهدف صنعاء وعدداً من المحافظات

فلسطين اليوم

تحدّثت وسائل إعلام يمنية عن عدوان أميركي - بريطاني جديد استهدف العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في الأجواء.

ووفق الوسائل ذاتها، فإن الغارات الأميركية والبريطانية استهدفت مناطق عطان والنهدين والحفا في العاصمة صنعاء.

وأضافت أنّ طائرات العدوان الأميركي البريطاني شنت أكثر من 11 غارة على مديريتي مَقْبَنَة وحَيْفان عند الأطراف الغربية والجنوبية لمحافظة تعز، جنوبي غربي اليمن.

وتابعت أنّ 3 غارات للعدوان الأميركي البريطاني طالت مديريتي اللحية والصليف شمالي مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، و 7 غارات على منطقة الجَر بمديرية عَبْس في محافظة حَجَّة شمال غرب اليمن.

وأفادت بأن العدوان الأميركي البريطاني استهدف إلى جانب صنعاء، كلاً من محافظات حجة وذمار والبيضاء، بأكثر من 22 غارة حتى اللحظة".

وقبل ساعات، استهدف عدوان أميركي - بريطاني مديريتي اللحية والدريهمي، في الشمال والجنوب من محافظة الحديدة الساحلية، والمطلة على البحر الأحمر، غربي اليمن.