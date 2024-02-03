د. الهندي: نربط أي اتفاق مع وقف شامل للعدوان على شعبنا في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أن وقف العدوان على غزة، وإعادة الإعمار بندان رئيسان قبل أي إتفاق.

وفي لقاء صحافي، أشار الهندي إلى أن نتنياهو لا يريد إنهاء العدوان على قطاع غزة، مؤكدًا ان هناك توتر كبير في الكيان الإسرائيلي بسبب الخسائر الكبيرة في الميدان وضغط المستوطنين النازحين.

كما لفت الدكتور الهندي إلى أن نرى المجازر الإسرائيلية لم تتوقف حتى بعد قرار محكمة العدل الدولية، موضحا أن الكيان يريد احتواء الضغط الداخلي من خلال تسريبات صفقة التبادل.