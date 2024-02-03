العدو تائه في غزة...وسرايا القدس لا ترحم!

فلسطين اليوم

تواصل سرايا القدس دك تجمعات الاحتلال وآلياته في محاور الاشتباك في قطاع غزة لاسيما في جباليا وخان يونس.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف حشود جنود الاحتلال وآلياته في محاور التصدي في مدينة خان يونس.

وأكدت "سرايا القدس"، صباح اليوم، السيطرة على طائرة إسرائيلية من دون طيار، من نوع "كواد كابتر"، بعد إسقاطها في مدينة خان يونس.

كما أعلنت استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في محيط موقع أبو صفية العسكري، شرقي المنطقة الوسطى في قطاع غزة، واستهداف جرافة "دي 9" بقذائف التاندوم.

واشتبك مقاومو السرايا مع جنود الاحتلال من مسافة صفر، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، واستولوا على سلاحهم وعتادهم في حي الأمل.