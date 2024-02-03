للمرة الثانية خلال ساعات.. استهداف القاعدة الأميركية في حقل "كونيكو" شرقي سوريا

فلسطين اليوم

تحدّث مصادر صحفية، عن رشقة صاروخية استهدفت القاعدة العسكرية الأميركية في حقل "كونيكو" للغاز، بريف دير الزور، شرقي سوريا، للمرة الثانية اليوم السبت.

يأتي ذلك بعد أن شنّت الولايات المتحدة الأميركية عدواناً، منتصف ليلة الجمعة - السبت، على سوريا والعراق. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، "استهداف مواقع تابعة لحرس الثورة الإيراني وحلفائه"، في كلا البلدين، وفق بيانها. مشيرة إلى أنّها "ضربت أكثر من 85 هدفاً، من خلال العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة".