اليمن: الأعمال الأميركية العدوانية سوف تجر المنطقة نحو صراع أوسع

فلسطين اليوم

دانت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء في اليمن بأشدّ العبارات، اليوم السبت، العدوان الأميركي على العراق وسوريا، والعدوان الأميركي - البريطاني المستمر على اليمن.

وأكدت الوزارة في البيان أنّ "هذا العدوان انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وكافة الأعراف والمواثيق الدولية".

وأشارت إلى أنّ "هذا العدوان يؤكد زيف الإدعاء الأميركي بالحرص على عدم التصعيد وتوسيع دائرة الحرب في المنطقة"، ويثبت بكل وضوح بأنّ"الولايات المتحدة هي المهدد الحقيقي للأمن والسلم الدوليين".

وحذرت الولايات المتحدة من الاستمرار في عدوانها على دول المنطقة، الأمر الذي قد يفضي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعربت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء عن "تضامن اليمن حكومة وشعباً مع حكومتي وشعبي العراق وسوريا"، مؤكدة حرص اليمن على الأمن والاستقرار في هذين البلدين الشقيقين.