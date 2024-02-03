مطالبين بحل لملف الأسرى.. الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو في "تل أبيب" وحيفا

فلسطين اليوم

تجمع الآلاف، مساء اليوم السبت، في ساحة "بيما" في "تل أبيب"، للتظاهر ضد حكومة الاحتلال، ورئيسها بنيامين نتنياهو، للأسبوع السابع على التوالي.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، قطعت عائلات الأسرى طريق "أيالون" في "تل أبيب".

وإلى جانب التظاهرة في ساحة "بيما"، تجمع المئات في المتحف عند مدخل قيساريا، للتظاهر ضد ساسيات نتنياهو، وخصوصاً فيما يتعلق بملف الأسرى.

وشارك مئات الأشخاص في تظاهرة ضد الحكومة في حيفا عند مفترق "حوريف"، بعضهم جاء من مسيرة احتجاجية جرت في المنطقة.

ونظمت مظاهرات أخرى في "كفار سابا" وخارج معهد "وايزمان" في "رحوفوت".

وإلى جانب التظاهرات، قام ناشطو "أمي يقظة"، وهي منظمة جديدة لأمهات تم تجنيد أولادهن في الحرب، ويدعِين إلى انتخابات، بتعليق لافتات على جسر حمد على الطريق رقم 1 وعلى جسر "نعوريم" على الطريق رقم 2، حملت عبارات "نتنياهو يقتلنا".

وفي القدس، تظاهر المئات للأسبوع الرابع على التوالي، مطالبين بـ "الانتخابات الآن".

وتتزايد ضغوط عائلات الأسرى على حكومة نتنياهو، بهدف دفعها إلى إبرام صفقة تبادل جديدة مع المقاومة الفلسطينية، في ظل التخوف على حياة هؤلاء الأسرى بعد أن قُتل عدد منهم من جرّاء القصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.