"سبأ": عدوان أميركي - بريطاني يستهدف اللحية والدريهمي في الحديدة غربي اليمن

فلسطين اليوم

استهدف عدوان أميركي - بريطاني كل من مديريتي اللحية والدريهمي شمال وجنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرباليمن، مساء اليوم السبت، بحسب ما أفادت وكالة "سبأ".

وفجر اليوم السبت، شنّت الطائرات الأميركية - البريطانية 3 غارات على شرقي مدينة صعدة، شمالي اليمن.

ويأتي العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن بعد شنّ 7 غارات جوية، أمس الجمعة، على منطقة الجَر بمديرية عَبْس في محافظة حَجَّة،شمالي غربي البلاد.

كما تمّ استهداف مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن، فجر الخميس، بعدّة غاراتٍ قامت بها طائراتٌ حربية أميركيةوبريطانية على مناطق متفرقة في المدينة.

يُذكر أنّ القوات المسلحة اليمنية أعلنت، الجمعة، تنفيذ عمليةٍ عسكرية ضدّ أهداف إسرائيلية محدّدة في مدينة أم الرشراش المحتلة، جنوبيفلسطين المحتلة، باستخدام عددٍ من الصواريخ الباليستية.

ويأتي العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن دعماً لـ"إسرائيل" في عدوانها على قطاع غزة، نظراً لما شكلته صنعاء من جبهة قويةومؤثرة في ملحمة "طوفان الأقصى" عبر استهدافها للسفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال. هذه الجبهة المساندة أوجعتالاحتلال ومعه واشنطن وحلفائها اللذين سارعوا إلى إنشاء ما يسمى "تحالف الازدهار" بحجة حماية الملاحة الدولية.