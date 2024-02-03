إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب طولكرم

فلسطين اليوم

أصيب شاب (26 عاماً) برصاص قوات جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، في مواجهات اندلعت قرب قرية كفر جمال جنوبطولكرم، شمالي الضفة الغربية، بحسب ما أفادت طواقم "الهلال الأحمر".

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر جمال وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوتوالغاز السام، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في صدره.

وأعلنت جمعية "الهلال الأحمر"، في بيان مقتضب، أن طواقمها "تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالصدر لشاب يبلغ من العمر 25 عامًا من قرية كفر جمال جنوب طولكرم"، وأكدت أنه "جاري نقله للمستشفى".

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم، وتمركزت في منطقة رأس رمانة عند مدخل البلدة، وأوقفتمركبات المواطنين وفتشتها واخضعت ركابها للاستجواب.