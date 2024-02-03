زاخاروفا عن العدوان الأميركي على سوريا والعراق: واشنطن تُغرق دول المنطقة في الصراعات

فلسطين اليوم

دانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، "الضربات" الأميركية على سوريا والعراق، داعيةً إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنّ "الضربات الجوية الأميركية على أراضي العراق وسوريا هيتجاهل تام من واشنطن لمعايير القانون الدولي".

وأضافت أنّه لا ينبغي أن تخلق مشاركة سلاح الجو البريطاني في الضربات الأميركية وهماً لأي جهة بأن ذلك يمثّل تحالفاً دولياً.

وتابعت زاخاروفا أنّ روسيا تدين بشدة العمل الصارخ الجديد للعدوان الأميركي البريطاني ضد الدول ذات السيادة، وتسعى لمناقشة الوضعالحالي بشكل عاجل من خلال مجلس الأمن الدولي.

وأشارت إلى أن تلك الضربات الجوية هدفها الأساسي زيادة تأجيج الصراع في المنطقة، مضيفةً أنّ "الولايات المتحدة تدّعي أنها تهاجمحلفاء إيران في العراق وسوريا، لكنها في الواقع تحاول إغراق أكبر دول المنطقة في الصراعات".

وأكدت زاخاروفا أن "محاولات استعراض العضلات في المنطقة تهدف للتأثير على الوضع السياسي الداخلي الأميركي، وتعكس الرغبة فيتصحيح المسار الفاشل للإدارة الأميركية الحالية بطريقة ما على الساحة الدولية".

وشددت على أنّ "الولايات المتحدة لا تبحث عن حلول للمشاكل في المنطقة، لأنها دائماً راضية عن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط".