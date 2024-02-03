حزب الله: العدوان الأميركي على سوريا والعراق يصعّد ‏الحروب في المنطقة

الساعة 07:22 م|03 فبراير 2024

فلسطين اليوم

دانت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله -، اليوم السبت، بشدة "العدوان الأميركي السافر على العراق وسوريا والذي استهدف عدةمناطق فيالبلدينالشقيقين، وأدّى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".‏

 

وقال البيان "إنّ ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية هو انتهاك صارخ لسيادة الدولتين، وتعدّ على أمنهماووحدة أراضيهما،وتجاوز وقحلكل القوانين الدولية والإنسانية".‏

 

وأضاف أنّ "هذا العدوان الجديد يسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة"، و"إيجاد المبررات والذرائع الواهيةلاستمرارالاحتلال الأميركيلمناطق عديدة في العراق وسوريا ضد إرادة شعبيهما التوّاقة إلى الحريةوالاستقلال".‏

 

ورأى البيان أنّ العدوان الأميركي على العراق وسوريا واليمن "يكشف كذب الادعاءات الأميركية بعدم رغبتهافي توسعةالصراع فيالمنطقة"، مشيراً إلى أنه "على العكس تماماً فإنّه يُسهم في تأجيج الصراع والتوتر وتصعيدالحروب في المنطقة".‏

 

وأكد حزب الله أنّ "هذا العدوان الإجرامي يدفع الشعبين العراقي والسوري إلى التمسّك بنهج المقاومةلتحرير بلديهمامن الاحتلالالأميركي"، وإلى "مواصلة دعم وإسناد قطاع غزة المظلوم حتى وقفالعدوان الصهيوني وإجرامه".‏