حزب الله: العدوان الأميركي على سوريا والعراق يصعّد ‏الحروب في المنطقة

فلسطين اليوم

دانت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله -، اليوم السبت، بشدة "العدوان الأميركي السافر على العراق وسوريا والذي استهدف عدةمناطق في ‏البلدين ‏الشقيقين، وأدّى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".‏

وقال البيان "إنّ ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية هو انتهاك صارخ لسيادة الدولتين، وتعدّ على أمنهما ‏ووحدة أراضيهما، ‏وتجاوز وقحلكل القوانين الدولية والإنسانية".‏

وأضاف أنّ "هذا العدوان الجديد يسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة"، و"إيجاد المبررات والذرائع الواهية ‏لاستمرار ‏الاحتلال الأميركيلمناطق عديدة في العراق وسوريا ضد إرادة شعبيهما التوّاقة إلى الحرية ‏والاستقلال".‏

ورأى البيان أنّ العدوان الأميركي على العراق وسوريا واليمن "يكشف كذب الادعاءات الأميركية بعدم رغبتها ‏في توسعة ‏الصراع فيالمنطقة"، مشيراً إلى أنه "على العكس تماماً فإنّه يُسهم في تأجيج الصراع والتوتر وتصعيد ‏الحروب في المنطقة".‏

وأكد حزب الله أنّ "هذا العدوان الإجرامي يدفع الشعبين العراقي والسوري إلى التمسّك بنهج المقاومة ‏لتحرير بلديهما ‏من الاحتلالالأميركي"، وإلى "مواصلة دعم وإسناد قطاع غزة المظلوم حتى وقف ‏العدوان الصهيوني وإجرامه".‏