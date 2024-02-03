حزب الله: العدوان الأميركي على سوريا والعراق يصعّد الحروب في المنطقة
دانت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله -، اليوم السبت، بشدة "العدوان الأميركي السافر على العراق وسوريا والذي استهدف عدةمناطق في البلدين الشقيقين، وأدّى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".
وقال البيان "إنّ ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية هو انتهاك صارخ لسيادة الدولتين، وتعدّ على أمنهما ووحدة أراضيهما، وتجاوز وقحلكل القوانين الدولية والإنسانية".
وأضاف أنّ "هذا العدوان الجديد يسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة"، و"إيجاد المبررات والذرائع الواهية لاستمرار الاحتلال الأميركيلمناطق عديدة في العراق وسوريا ضد إرادة شعبيهما التوّاقة إلى الحرية والاستقلال".
ورأى البيان أنّ العدوان الأميركي على العراق وسوريا واليمن "يكشف كذب الادعاءات الأميركية بعدم رغبتها في توسعة الصراع فيالمنطقة"، مشيراً إلى أنه "على العكس تماماً فإنّه يُسهم في تأجيج الصراع والتوتر وتصعيد الحروب في المنطقة".
وأكد حزب الله أنّ "هذا العدوان الإجرامي يدفع الشعبين العراقي والسوري إلى التمسّك بنهج المقاومة لتحرير بلديهما من الاحتلالالأميركي"، وإلى "مواصلة دعم وإسناد قطاع غزة المظلوم حتى وقف العدوان الصهيوني وإجرامه".