"بترا" عن مصدر عسكري: الجيش الأردني لم يشارك في الغارات الأميركية على العراق

فلسطين اليوم

نقلت وكالة "بترا" الأردنية للأنباء عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، تأكيده أنّ سلاح الجو الملكيالأردني لم يشارك في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأميركية داخل الأراضي العراقية.

وأضاف المصدر في رد على سؤال للوكالة، إنه لا صحة للتقارير الصحافية التي تمّ تدوالها صباح اليوم بشأن مشاركة طائرات أردنية فيالعمليات التي نفذتها طائرات أميركية داخل العراق، مشدداً على أنّ القوات المسلحة الأردنية تحترم سيادة العراق الشقيق.

كذلك، شدّد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافةً.

وفي السياق عينه، نفت الحكومة العراقية، في وقت سابق اليوم، الإدعاءات الأميركية بشأن إعلامها المسبق بالعدوان، قائلة إنّ "الجانبالأميركي عمد إلى التدليس وتزييف الحقائق"، مشددة على أنّه ادعاء كاذب، يهدف إلى "تضليل الرأي العام الدولي والتنصّل من المسؤوليةالقانونية لهذه الجريمة المرفوضة".