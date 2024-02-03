سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع العراق وسوريا فى أمن وسيادة أراضيهم وللحيلولة دون توسيع الصراع

فلسطين اليوم

أجرى وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أعربخلالها عن تضامن بلاده مع سوريا وأمنها وسيادتها ووحدة أراضيها، وذلك عقب العدوان الأميركي على سوريا والعراق منتصف ليل الجمعة-السبت.

واتفق البوسعيدي والمقداد على "أهمية اللجوء إلى الحوار الجاد بين جميع الأطراف، واحتواء التصعيد والصراعات، فضلاً عن انسحابالقوات الأجنبية من الأراضي السورية، وإيلاء الأولوية لحل الصراع العربي الإسرائيلي، إضافةً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من جميعالأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، تحقيقاً للسلام العادل والدائم والشامل في المنطقة".

كذلك أجرى البوسعيدي اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، أعرب خلاله عن تضامن سلطنة عمان مع العراق وأمنه وسيادتهووحدة أراضيه.

وشدد الطرفان على "أهمية الحيلولة دون توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وتأكيد أولوية وقف الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة،واستمرار الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل كامل ودائم، وتمهيد الطريق لتحقيق سلام عادل وشامل بمشاركة جميعالأطراف".