فلسطين اليوم

دانت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، العدوان الأميريكي على سوريا والعراق، مؤكدة أنه " انتهاك لسيادة البلدين، وسيؤدي إلى تصعيد التوتر الإقليمي وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة".

وأضافت حركة الجهاد أن " العدوان الأمريكي السافر هو أحد أوجه الاحتلال والهيمنة والغطرسة في المنطقة بهدف نهب ثروة شعوب الأمة وفرض سياسات تصب في مصلحة الاستعمار الغربي والاحتلال الإسرائيلي".

ووجهت الجهاد التحية للشعبين العراقي والسوري لأنهما "يدفعان، جنبا إلى جنب مع الشعبين اليمني واللبناني، ثمن مناصرتهما للشعب الفلسطيني في مقاومة حرب الإبادة وإسناد غزة".