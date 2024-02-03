المقاومة العراقية تستهدف قاعدة "حرير" شمالي البلاد

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهدافها بالطيران المسيّر، "قاعدة حرير للاحتلال الأميركي، في محافظة أربيل، شمالي العراق".

ويأتي هذا الاستهداف، كأول عمل عسكري للمقاومة الإسلامية في العراق، بعد تنفيذ الجيش الأميركي، مساء أمس، لسلسلة من الضربات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت مدنية، في مدينة دير الزور في سوريا، والقائم في العراق.

وكان الأمين العام لحركة النجباء في العراق، الشيخ أكرم الكعبي، قد أكّد يوم الجمعة، أنّ قرار المقاومة في العراق، هو قرار عراقي، وأن المقاومة لن تتوقّف حتى "تحقيق أمرين، هما إيقاف العمليات على غزة وانسحاب الاحتلال الأميركي من العراق.

وشدّد الكعبي على أنّ أيّ استهداف سيواجه "برد يناسبه".