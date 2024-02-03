الاحتلال يقمع وقفة منددة باعتداءات المستوطنين بمسافر يطا

فلسطين اليوم

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وقفة منددة باعتداءات المستوطنين على أراضيهم ومراعيهم، في منطقة ام نير بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وائل رجا محمود زهور (25 عاما)، وأصابت عددا آخر بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، عقب الاعتداء على عائلة الجبور، ومتضامنين أجانب، خلال الوقفة.

ويكثف المستوطنون من اعتداءاتهم ي هذه الفترة، على أراضي ومراعي المواطنين، وممتلكاتهم من أشجار ومحاصيل شتوية، بحماية من جيش الاحتلال.