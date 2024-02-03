الصحة: 107 شهداء و165 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، يوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 27,238 شهيدا و66,452 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة، في تصريح لها، إأن الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و165 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت أنه ما زال "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم ".