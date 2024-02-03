الاحتلال يدهم منزل طفل بسلفيت رصده يحمل بندقية بلاستيكية

الساعة 10:14 ص|03 فبراير 2024

فلسطين اليوم

دهمت قوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت في الضفة الغربية بعد رصدها طفلا فلسطينيا يحمل بندقية بلاستيكية.

واقتحمت قوة من الاحتلال المنزل، وطالبت ذوي الطفل بإحضاره مع اللعبة البلاستيكية التي كانت بحوزته، وحققت معهم وفحصت اللعبة قبل أن تنسحب.

وأفادت مصادر محلية بأن الطفل البالغ من العمر (3 سنوات) كان يلعب أمام منزله خلال عملية اقتحام لقوات الاحتلال للبلدة.