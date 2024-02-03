الاحتلال يدهم منزل طفل بسلفيت رصده يحمل بندقية بلاستيكية

فلسطين اليوم

دهمت قوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت في الضفة الغربية بعد رصدها طفلا فلسطينيا يحمل بندقية بلاستيكية.

واقتحمت قوة من الاحتلال المنزل، وطالبت ذوي الطفل بإحضاره مع اللعبة البلاستيكية التي كانت بحوزته، وحققت معهم وفحصت اللعبة قبل أن تنسحب.

وأفادت مصادر محلية بأن الطفل البالغ من العمر (3 سنوات) كان يلعب أمام منزله خلال عملية اقتحام لقوات الاحتلال للبلدة.