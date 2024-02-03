800 مسؤول غربي يحذرون من تداعيات تورط حكوماتهم في العدوان على غزة

فلسطين اليوم

وقع مئات من موظفي الخدمة المدنية في الولايات المتحدة وأوروبا بيانا، يحذرون فيه من سياسات حكوماتهم الداعمة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الموقعون على "البيان، إن حكوماتهم تخاطر بالتواطؤ في واحدة من أسوأ الكوارث الانسانية في هذا القرن.

وأضاف البيان الذي وقعه 800 مسؤول، ونشرته عدة وسائل إعلام غربية أن السياسات الحالية لحكوماتهم تضعف مكانتها الأخلاقية، وتقوض قدرتها على الدفاع عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان في العالم.

ووقع على البيان موظفون حكوميون من الولايات المتحدة و11 دولة أوروبية بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وقال الموقعون، إنهم عبروا عن مخاوفهم المهنية داخليًا، لكن "الاعتبارات السياسية والأيديولوجية تغلبت عليها".

وحذر البيان من أن هناك خطرا من مساهمة هذه الحكومات في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها مسؤولون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حكوماتهم بشأن الحرب في غزة بشكل جماعي وعلني.

ودعا البيان الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية إلى "التوقف عن التأكيد للجمهور على أن هناك مبررا إستراتيجيا يمكن الدفاع عنه وراء العملية الإسرائيلية".