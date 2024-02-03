قوات الاحتلال تقتحم مناطق الضفة الغربية وتعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، مدينتي طوباس ونابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تزامنًا مع اندلاع اشتباكات مسلحة؛ لا سيما في مخيم بلاطة للاجئين الذي شهد إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة بآليات الاحتلال.

وأفاد سكان محليون، أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقــــاوميــــن وقوات الاحتلال تزامنًا مع انفجارات متتالية بعد اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة، شرقي نابلس.

واستهدفت المقاومة في مخيم بلاطة جرافة عسكرية "إسرائيلية" من طراز "D9" بعبوة ناسفة، خلال قيامها بتجريف البنية التحتية والشوارع داخل أزقة المخيم.

وتركزت الاشتباكات المسلحة وإطلاق النار في المنطقة الجنوبية من المخيم وشارع المدارس.

ودهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، قرية روجيب شرقي مدينة نابلس واعتقلت المواطن خليل الصوالحي ونجله "خالد" عقب دهم منزل العائلة وتحطيم محتوياته، بالإضافة للمنطقة الشرقية في المدينة.

وفي طوباس، استهدف مقاومون فلسطينيون آليات الاحتـــــلال بعبوة ناسفة، قرب مفترق تياسير جنوبي المدينة. بينما شهدت طوباس اشتباكات عنيفة، نشر خلالها جيش الاحتلال قناصته على أسطح المنازل التي دهمها خلال اقتحام المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن يحيى أبو بشارة؛ والد الأسير أحمد أبو بشارة، بعد اقتحام منزله في طوباس.

وانسحبت قوات الاحتلال من مدينتي نابلس وطوباس، عقب القيام بأعمال تجريف وتخريب في مخيم بلاطة، واقتحام وتحطيم عدة منازل في طوباس.

وجنوب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، ثلاثة مواطنين من مخيم الدهيشة.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجرا مواطنا من بلدة عتيل شمال طولكرم

وفي جنين، نقل الشابان أسعد وحسني عمرو، من بلدة يعبد إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن اعتقلهما الاحتلال من البلدة عند منتصف الليلة، واعتدى عليهما بالضرب المبرح.