في اليوم الـ120 من العدوان... الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد 19 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة ، لليوم العشرين بعد المئة.

وأكدت مصادر طبية، استشهاد 18 مواطنا بينهم أطفال ونساء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية ثلاثة منازل في مدينتي دير البلح ورفح، وسط وجنوب القطاع.

كما ارتقى مواطن، جراء إصابته برصاص قناص في حي النصر بمدينة غزة.

وتشهد مناطق الصناعة والجوازات والجامعات غرب مدينة غزة قصفا عنيفا، جوا وبرا.

واعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين من تل الهوى، وأجبرت آخرين على إخلاء منازلهم، والنزوح إلى دير البلح

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم العشرين بعد المئة، حيث ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع غزة، إلى 27,131 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال، و 66,287 مصابا، في حصيلة غير نهائية.

وأكدت وزارة الصحة أن آلاف المواطنين ما يزالون في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.