عدوان أميركي - بريطاني جديد على صعدة شمالي اليمن

فلسطين اليوم

شنّت طائرات حربية 3 غارات على شرقي مدينة صعدة، شمالي اليمن، فجر اليوم السبت، في عدوانٍ أميركي - بريطاني جديد على اليمن.

ووفق مصدر في السلطة المحلية بمحافظة صعدة، فإن مقاتلاتٍ أميركية وبريطانية شنّت 3 غارات على معسكر كهلان شرقي مدينة صعدة، مضيفا أن طائرات مُسيّرة حلقت في سماء المدينة قبل شنّ غارات العدوان.

ويأتي العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن بعد شن 7 غارات جوية، أمس الجمعة، على منطقة الجَر بمديرية عَبْس في محافظة حَجَّة، شمالي غربي البلاد.

يُذكر أنّ القوات المسلحة اليمنية أعلنت، الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية محدّدة في مدينة أم الرشراش المحتلة، جنوبي فلسطين المحتلة، باستخدام عددٍ من الصواريخ الباليستية.