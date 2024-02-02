ضربات أميركية شرق سوريا ردا على مقتل 3 جنود وجرح آخرين بالأردن

فلسطين اليوم

أكد مسؤولون أميركيون بدء ضربات جوية على حلفاء إيران في سوريا توصف ردا على الهجوم الذي وقع الأحد الماضي وأسفرعن مقتل 3 جنود أميركيين.

فقد نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي أن الجيش الأميركي بدأ مساء الجمعة تنفيذ ضربات في سوريا ردا على هجوم الأردن الذي اتهمت واشنطن "المقاومة الإسلامية في العراق" بتنفيذه.

وأكد المسؤول الأميركي بدء الضربات التي توعدت بها إدارة الرئيس جو بايدن، وذلك بعيد ورود أنباء عن غارت استهدفت مناطق في ريف مدينتي الميادين والبوكمال شرقي محافظة دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.