استطلاع رأي: أغلبية الإسرائيليين تقول إن أداء كابينت الحرب خذلها

فلسطين اليوم

نشرت صحيفة "تايمز أوف اسرائيل"، نتائج استطلاع للرأي أجراه "معهد الديمقراطية الإسرائيلي"، ظهر فيه أن أكثر من نصف المستطلعين الإسرائيليين يقولون إن أداء كابينت الحرب خذلهم.

ورداً على سؤال عن شعورهم تجاه أداء كابينت الحرب، قال أكثر من النصف، 53.8%، إنهم غير راضين عن عمل الحكومة. كما "يعتقد ما يزيد قليلاً عن نصف الجمهور (50.4%) أنه يجب أن يكون هناك بالفعل تحقيق رسمي في ملابسات هجوم 7 أكتوبر، وسط تقارير عن إخفاقات استخباراتية وعسكرية في اكتشاف استعدادات حماس حتى عندما كانت هناك تحذيرات.

وكانت الآراء حول "تلبية المطالب الأميركية بشأن الحرب أو الحفاظ على الاستقلال متعادلة تقريباً"، حيث قال 41.6% إن على "اسرائيل" التصرف بالتنسيق مع واشنطن، بينما قال 43% إن على القيادة الإسرائيلية أن تتخذ قراراتها بنفسها. وقال 15.4% إنهم لا يعرفون كيف يجب على إسرائيل التعامل مع هذه القضية.

وعن عودة سكان مستوطنات الجنوب إلى "منازلهم"، "قال نصف المشاركين في الاستطلاع (50.1%) أنه لا ينبغي تشجيع السكان على العودة إلى منازلهم في الوقت الحالي، بينما رأى 37.9% أنه ينبغي ذلك، و12% لم يكن لديهم رأي".