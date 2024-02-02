شركات شحن تتوقع تكدس الموانئ الأميركية بسبب التصعيد في البحر الأحمر

فلسطين اليوم

قالت وزارة النقل الأميركية، اليوم الجمعة، إن شركات شحن أبلغتها بإنها "تتوقع زيادة التكدس في بعض موانئ الحاويات الأميركية في الأسابيع الأربعة، إلى الستة المقبلة، مع تغيير مسار الشحنات لتجنب البحر الأحمر".

وأضافت الوزارة أن أصحاب الشركات نقلوا مخاوفهم في مكالمة مع مكتب الشحن المتعدد الوسائط التابع للوزارة أمس الخميس.

وفي السياق، ذكر مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، أن مجموعة (سي.إم إيه سي.جي.إم) الملاحية الفرنسية، علّقت اليوم عبور سفنها مضيق باب المندب لـ"مخاطر أمنية".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت، في وقت سابق اليوم، عن محللين قولهم إنه "جرى تحويل المزيد من السفن المحملة بالحبوب من قناة السويس إلى مسارات حول رأس الرجاء الصالح هذا الأسبوع نتيجة التصعيد في البحر الأحمر.

وأفادت الوكالة، أنه "عادة ما يمر نحو 7 ملايين طن متري شهرياً من شحنات الحبوب، عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر"، وأشارت إلى انخفاض هذا الرقم بشكل كبير نتيجة التوترات التي تشهدها الملاحة البحرية في البحر الأحمر.