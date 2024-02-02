تفجير دبابات واشتباكات من مسافة صفر..سرايا القدس للعدو: قلبي حديد وناري لَظى!

فلسطين اليوم

تواصل سرايا القدس التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، إذ تخوض اشتباكاتٍ عنيفةً في عدة محاور في مدينة غزة، هي: الصناعة، أنصار، الجامعات، تل الهوى والرمال الجنوبي.

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تمكّن مجاهديها من استهداف قوة إسرائيلية، مؤلفة من 10 جنود، بقذيفة "TPG".

وأوقعت سرايا القدس عناصر القوة المستهدَفة بين قتيل وجريح، بينما كانت القوة متحصّنةً في منزل في حيّ الأمل، غربي خان يونس، جنوبي القطاع.

واستهدفت السرايا تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته غربي خان يونس، بقذائف "الهاون" من عيار 60 ملم.

وفي غضون ذلك، عرضت سرايا القدس مشاهد توثّق استهداف برج مراقبة إسرائيلي، وتجمّعات لجنود الاحتلال خلف السواتر الترابية، بالأسلحة الرشاشة، شرقي جباليا، شمالي القطاع.