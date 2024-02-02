القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر

فلسطين اليوم

استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر، كانت متجهة إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.

وجاء الإعلان وفق المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان نشره الإعلام الحربي اليمني، اليوم الخميس.

وتمّ استهداف السفينة باستخدام "صواريخ بحرية ملائمة"، وفق البيان، الذي أكد أن العملية نُفذت "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن".

وشدّد البيان على أن عمليات القوات المسلحة اليمنية في بحر العرب والبحر الأحمر، ضد الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.