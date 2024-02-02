المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مبنى في "أفيفيم" وتحقق إصابة مباشرة

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، استهدافها لمبنىً في مستعمرة "أفيفيم" بالأسلحة المناسبة، مؤكدةً إصابته إصابة مباشرة.

وفي بيان نشره الإعلام الحربي، أشارت المقاومة، إلى أنّ الاستهداف جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها الغارة على التعاونية في ‏بلدة الجبين".

وأفاد الإعلام الإسرائيلي، عن استهداف "صاروخ مضاد للدروع مستوطنة أفيفيم عند الحدود مع لبنان من دون إنذار مسبق".

وبهذا الاستهداف، تسجل المقاومة في لبنان، عمليتها الثالثة اليوم، على الحدود اللبنانية - الفلسطينية. حيث أعلنت، في وقت سابق، استهدافها موقع "‏رويسات العلم" الإسرائيلي، في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مرتين.