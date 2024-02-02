محكمة أميركية: ما تفعله "إسرائيل" في قطاع غزة "قد يرقى" إلى الإبادة الجماعية

فلسطين اليوم

قضت محكمة اتحادية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، بأن "الأعمال الإسرائيلية العسكرية في قطاع غزّة تشكّل إلى حدّ معقول إبادة جماعية بحق الفلسطينيين".

في المقابل، رفضت المحكمة نفسها قضية تسعى إلى إنهاء الدعم العسكري الأميركي لـ"إسرائيل"، زاعمةً أن "هذا الأمر لا يقع ضمن اختصاصها".

وقال قاضي المحكمة الجزائية الأميركية، جيفري وايت، إنه "ليس لديه سلطة قضائية على هذه المسألة"، مشيراً إلى أنّه على الرغم من ذلك يوجّه انتقادات شديدة لإدارة الرئيس جو بايدن.

وشدّد القاضي على أنّ تصرفات "إسرائيل" قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.