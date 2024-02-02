أولمرت معترفاً بإخفاق "إسرائيل": لن نتمكن من إنقاذ الأسرى من دون هدنة

فلسطين اليوم

مرةً جديدةً يوجّه رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، انتقاداته اللاذعة لحكومة الحرب، داعياً إلى الموافقة على صفقة لتبادل الأسرى، ومن ثم الاستمرار في القتال بعدها.

ففي حوار أجرته معه قناة الـ"12" الإسرائيلية، اعتبر أولمرت، أن "إسرائيل" في 7 أكتوبر 2023 تلقت هزيمتها الأكبر في تاريخها، على المستوى العسكري والقومي. مضيفاً أن "الحكومة الإسرائيلية تحاول منذ 7 أكتوبر جعلنا ننسى هذه الهزيمة، عبر خطوات تبجح، وتفاخر، وتعهدات بأمور ليس هناك فرصة بأن تنفذ. على أمل أنه مع مرور الوقت، والقصف، والضربات سوف تُنسى قوة الضربة التي تلقيناها في البداية".

وأعاد أولمرت اتهام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو،بأنه "لا يريد القيام بما يجب لإعادة الأسرى"، قائلاً: "لا يمكننا الاستمرار في خداع أنفسنا أو أننا نريد استعادة الأسرى وحينها يجب وقف القتال، وإلا فنحن لن نقضي على حماس ولن ننقذ الأسرى".