كوبا: التدابير التي اتخذتها "العدل الدولية" لم توقف جرائم "إسرائيل" بحق الفلسطينيين

فلسطين اليوم

شدّد وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، على ضرورة أن توقف "إسرائيل" الإبادة الجماعية التي ترتكبها في فلسطين، بالتزامن معوصول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ119.

وبشأن جلسة محكمة العدل الدولية الأخيرة، والتي جاءت بناءً على دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، قالرودريغيز إنّ التدابير التي اتخذتها محكمة العدل الدولية لم توقف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، أو تساهم في إيصال المساعداتالإنسانية على الفور.

وأشار الوزير الكوبي إلى تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء القصف الإسرائيلي 27 ألف شهيدٍ، لافتاً إلى أن 60% منهم منالأطفال والنساء.

وفي وقت سابقٍ اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في 24 ساعة، ما أدى إلىارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27131 شهيداً و 66287 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنّ أكثر من 800 مسؤول في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، أصدروارسالة عامة معارضة ضد دعم حكوماتهم لـ"إسرائيل"، في حربها ضد قطاع غزة.

وأمس الخميس، كشف رئيس الحكومة الأيرلندية، ليو فارادكار، أنّ دبلن تجري محادثات مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي،لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، على أساس أنّ الأخيرة ربما انتهكت بند حقوق الإنسان بالاتفاقية.

وأشار إلى أنّ عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تتحدث أيضاً عن احتمال الاعتراف المشترك بدولة فلسطينية بعد انتهاءالصراع الحالي.