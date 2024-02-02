مزارعو إيرلندا ينضمون إلى احتجاجات المزارعين في أوروبا

فلسطين اليوم

أعلن مزارعو إيرلندا انضمامهم إلى حراك المزارعين في فرنسا وألمانيا وإيطاليا احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة بعد العقوباتضد روسيا، ودعم بروكسل أوكرانيا على حسابهم.

جاء القرار في بيان أصدرته جمعية المزارعين الإيرلنديين (IFA)، اليوم الجمعة.

وأكد رئيس الجمعية، رانسي جورمان، أن المزراعين الإيرلنديين يشعرون "بخيبة أمل إزاء ما يحدث، وأنهم يتم طردهم من العمل من قبلالبيروقراطيين في بروكسل ومسؤولي وزارة الزراعة البعيدين كل البعد عن الحياة اليومية الحقيقية للمزارع".

وفي الأسابيع الأخيرة، خرج المزارعون في دول أوروبية بينها ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، أسبانيا، إيطاليا، بولندا ورومانيا وغيرها باحتجاجاتبسبب تسهيل الحكومات دخول المنتجات الزراعية من أوكرانيا دون فرض جمارك عليها.

في المقابل يختنق المزارعون بالقواعد الأوروبية وقواعد الحفاظ على المناخ، مما جعل منتجاتهم أغلى من تلك القادمة من أوكرانيا، ما تسببلهم بخسائر فادحة.

وانتقد المزارعون الأوروبيون انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع أسعار المحروقات، إذ أدت العقوبات الغربية ضد روسيا، والمساعللتخلي عن موارد الطاقة الروسية إلى اضطراب سلاسل التوريد وغلاء الغذاء والمعيشة في أوروبا.