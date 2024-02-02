فلسطين اليوم

أكد العميد في احتياط "الجيش" الإسرائيلي، أفيغدور كهلاني، أنّ كيان الاحتلال يشهد "أصعب فترة منذ قيامه"، مؤكداً أنّ على كلمستوطن "أن تكون لديه أعصاب فولاذية، وبغير ذلك، لن نستطيع الصمود".

وفي حديث لـ "القناة ـ12" الإسرائيلية، أشار كهلاني، وهو وزير "أمن داخلي" سابق في "إسرائيل"، إلى أنّ "هدف إسرائيلالاستراتيجي لم يُنجز بعد".

وشدّد كهلاني على أنّ الحرب مع لبنان "لن تكون سهلةً"،وممنوع علينا نسيان هذا الأمر".

كما تطرّق كهلاني في حديثه إلى خروج الإسرائيليين من المستوطنات الشمالية، مشيراً إلى أنّ نحو 80 ألف مستوطن "ليسوا في منازلهم،حتى نحلّ المشكلة هناك" مؤكداً أنّ "على إسرائيل أن تعيدهم".

في السياق نفسه، أوضح مراسل "القناة الـ12" في الشمال، مناحيم هوروفيتس، أنّه لا يمكن طلب هدوء مطلق من الحكومة، "لأنّها غيرقادرة على تأمين ذلك، لا في الجنوب ولا في الشمال".