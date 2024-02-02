ضمن عمليتين.. حزب الله يستهدف موقع "‏رويسات العلم" الإسرائيلي وتجمّع الجنود في محيطه

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، استهدافها موقع "‏رويسات العلم" الإسرائيلي، في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانيةالمحتلة، مرتين.

وأوضحت المقاومة، في بيانين، أن العملية الأولى استهدفت الموقع، عبر استخدام الأسلحة الصاروخية، الأمر الذي أدى إلى إصابته بصورةمباشرة. أمّا العملية الثانية فاستهدف فيها المجاهدون انتشاراً لجنود الاحتلال في محيط الموقع نفسه.

وشدّدت المقاومة على أن الاستهدافين نُفذا دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته. وضمن هذا الإطار تواصلالمقاومة في لبنان عملياتها منذ الـ8 من أكتوبر 2023 ضد أهداف الاحتلال على طول الحدود مع فلسطين المحتلّة.