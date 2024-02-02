مسيرات اليمن المليونية: مستمرون في فعالياتنا نصرةً لفلسطين.. وندين استهداف "الأونروا"

فلسطين اليوم

خرجت تظاهرات حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظات الحُدَيْدَة وذَمَار وإب وعَمْران وتعز، الجمعة، تحت شعار "مع غزة ملتزمونحتى النصر".

وأصدرت المسيرات المليونية بياناً أكدت فيه استمرار المسيرات والتظاهرات والفعاليات والأنشطة المتنوعة من دون توقف، نصرةً للفلسطينيين.

وبارك البيان "العمليات البطولية الجهادية في فلسطين ولبنان والعراق، واستمرار استهداف المدن الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها تلأبيب"، إلى جانب عمليات القوات المسلحة اليمنية باستهداف السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية، حتى وقف العدوان ورفع الحصارعن قطاع غزة.

كما جدّد بيان المسيرات المليونية التلبية الشعبية لدعوة قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، "في الحشد والتعبئة والتدريبوالتأهيل وتخريج الدفعات القتالية، وإعداد العدة النفسية والبدنية والعسكرية، للدخول في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

إضافةً إلى ذلك، دانت المسيرات الموقف الأميركي في استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتعليق المساعداتالإنسانية.

ودعت جميع الشعوب العربية والإسلامية إلى أن يكون لها "موقف عملي مشرّف، وأن تحكّم ضمائرها، وتضغط على حكامها"، مجدّدةًدعوتها أيضاً إلى مقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية، والشركات الداعمة للولايات المتحدة و"إسرائيل".

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت تظاهران حاشدة أيضاً في محافظتي صعدة ورَيْمَة شمالي وغربي اليمن، ومديريتي صِرواح وبُدْبُدَة غربيمأرب، نصرةً للفلسطينيين.