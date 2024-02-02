ضبط خلية تجسس تعمل لصالح "الموساد" في تركيا

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، أن العملية التي نفذها جهاز الاستخبارات التركي "ميت"، بمشاركة ضباط الشرطة الوطنية،أسفرت عن اعتقال سبعة أشخاص مشتبه بعملهم لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وجاء في تقرير قناة "تي آر تي خبر" التلفزيونية الرسمية: "نتيجة لعمليةٍ نفذت هذا الصباح في إسطنبول وإزمير، تم اعتقال سبعة منأصل التسعة مشتبه بهم، في بيع بيانات تم جمعها من خلال محققين خاصين، للموساد".

كما نقلت القناة عن مصادرها في الأجهزة الأمنية، أنّ "الموساد، بمساعدة محققين خاصين، جمع معلومات حول أهدافه، أي الأشخاصالمستهدفين تفاصيل سيرة حياتهم الذاتية وصورهم ومقاطع فيديو وقام بمراقبتهم، بما في ذلك عن طريق تركيب أجهزة تتبع".

كذلك، وفي كانون الثاني/يناير الفائت، ألقت قوات الأمن التركية، القبض على 33 شخصاً في 8 محافظات من بينها إسطنبول، للاشتباهبتجسسهم لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد"، بينما تم إدراج الـ13 الآخرين على قائمة المطلوبين.

وفي واقت سابق، حذّر الرئيس التركي، "إسرائيل" من اغتيال قادة حماس في تركيا، مؤكداً أنها ستدفع ثمناً باهظاً، إذا تجرأت على فعلذلك.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن أي هجمات تشنها الاستخبارات الإسرائيلية ضد قادة"حماس" على الأراضي التركية غير مقبولة، وفي حال وقوع مثل هذا الحدث، فإن "إسرائيل" سوف تدفع "ثمناً باهظاً".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن "أجهزة الاستخباراتالإسرائيلية تستعد للقضاء على قادة حركة حماس الفلسطينية في جميع أنحاء العالم بعد انتهاء الحرب في غزة".