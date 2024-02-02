اعتقال 25 فلسطينيًا في الضفة الغربية بينهم سيدة وأطفال، ليرتفع إجمالي العدد إلى 6485

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال 25 فلسطينيًا على الأقل في الضفة الغربية بينهم سيدة وجريح وأطفال.

وارتفع بذلك عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى 6485 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق هيئة شؤون الأسرىوالمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني.

وتتواصل الاقتحامات والاعتقالات في مدن الضفة ومخيماتها في إطار تصعيد "إسرائيلي" واسع منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصىفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.