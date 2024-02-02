اعتقال 25 فلسطينيًا في الضفة الغربية بينهم سيدة وأطفال، ليرتفع إجمالي العدد إلى 6485

الساعة 05:32 م|02 فبراير 2024

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال 25 فلسطينيًا على الأقل في الضفة الغربية بينهم سيدة وجريح وأطفال.

 

وارتفع بذلك عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى 6485 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق هيئة شؤون الأسرىوالمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني.

 

وتتواصل الاقتحامات والاعتقالات في مدن الضفة ومخيماتها في إطار تصعيد "إسرائيلي" واسع منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصىفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.