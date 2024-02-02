قوات الاحتلال تقيد وصول المصلين للمسجد الأقصى.. وتجبر المئات على أداء صلاة الجمعة في الشوارع

فلسطين اليوم

أقامت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الجمعة حواجز عسكرية على مداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، ومنعت أعدادا كبيرة منالمصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن إجراءات الاحتلال حالت دون تمكن آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد، حيث أوقفت قوات الاحتلالالمواطنين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

وأجبرت القيود "الإسرائيلية" مئات المصلين على أداء الصلاة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة بما فيها باب الأسباط ورأس العامودوحي وادي الجوز، عقب منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

ورغم تلك القيود، تمكن 13 ألف فلسطينيا من الوصول للمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه.

ويفرض الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في القدس منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما في ذلك حملاتاعتقال وتوقيف للشبان والاعتداء عليهم، والتضييق على من يريد الوصول للأقصى وخاصة يوم الجمعة، وسط اقتحامات متكررة للمسجد منقبل المستوطنين تحت حماية الجيش "الإسرائيلي".