"رويترز": عدة سفن حوّلت مسارها من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح

فلسطين اليوم

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، عن محللين قولهم إنه "جرى تحويل المزيد من السفن المحملة بالحبوب من قناة السويس إلى مساراتحول رأس الرجاء الصالح هذا الأسبوع نتيجة التصعيد في البحر الأحمر.

وأفادت الوكالة، أنه "عادة ما يمر نحو 7 ملايين طن متري شهرياً من شحنات الحبوب، عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر"، وأشارت إلىانخفاض هذا الرقم بشكل كبير نتيجة التوترات التي تشهدها الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وقال إيشان بهانو، كبير محللي السلع الزراعية في شركة كبلر للبيانات والتحليلات، للوكالة، "تشير حساباتنا إلى أنه جرى تحويل 12 سفينة، أخرى بعيداً عن البحر الأحمر هذا الأسبوع، تحمل نحو 700 ألف طن متري من الحبوب".

وأضاف أن "شحنات تتراوح بين 4.5 و4.6 مليون طن من الحبوب تجنبت البحر الأحمر منذ ديسمبر، كما شهدنا أيضاً شحن المزيد منالقمح من فرنسا، والبحر الأسود إلى آسيا بعيداً عن البحر الأحمر".

ومع ذلك، يقول بهانو، "لا تزال العديد من ناقلات البضائع السائلة تنقل الحبوب عبر المنطقة". وتابع أنّه لا تزال الكثير من السفن التي تنطلقمن البحر الأسود تسلك طريق البحر الأحمر.

وقال تجار في السلع الأولية لـ"رويترز"، إن حجز السفن للإبحار في البحر الأحمر، أصبح أكثر صعوبةً ولكن ليس مستحيلاً.

وقال أحدتجار الحبوب الأوروبيين المشاركين في حجز السفن لصادرات الحبوب إلى آسيا "الأمر صعب، لكن لا يزال بإمكانك العثور على سفن... لقدارتفعت تكاليف الشحن، ولا يرغب الجميع في الإبحار عبر البحر الأحمر حتى بعلاوة، لكن البعض سيفعل ذلك".