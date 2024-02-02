13 مجزرة للاحتلال في قطاع غزة خلال ساعات.. حصيلة الشهداء تتجاوز الـ27100

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات، اليوم الجمعة، راح ضحيتها 112 شهيداً و 148 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27131 شهيداً و 66287 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقإحصائية وزارة الصحة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، بينما يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدنيإليهم.