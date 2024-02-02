"الهلال الأحمر": مصير الطفلة هند والمسعفين زينو والمدهون ما يزال مجهولا

فلسطين اليوم

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن أكثر من 89 ساعة مرت، وما يزال مصير طاقم إسعافها المكون من المسعفين يوسف زينو وأحمد المدهون، اللذان خرجا لإنقاذ الطفلة هند رجب (6 سنوات)، مجهولا.

وناشدت الجمعية، المجتمع الدولي التدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن مصير الطفلة هند والطاقم الذي ذهب لإنقاذها.

وأكدت أن القانون الدولي الإنساني ينص على حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والعمل الإنساني.